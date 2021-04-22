"Ekoturizm" stratejisine Büyükada'dan başlandı - Son Dakika

"Ekoturizm" stratejisine Büyükada'dan başlandı

Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde hayata geçirdiği kapsamlı ekoturizm projesine Büyükada'dan başlandı.

Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde hayata geçirdiği kapsamlı ekoturizm projesine Büyükada'dan başlandı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce gazeteciler ve Youtuber'ların katılımıyla düzenlenen etkinlikle, ekoturizm pastasından Türkiye'nin payının artırılması ve pandemi döneminde toplumun daha sağlıklı koşullarda tatil yapabilmesi için orman varlıklarının tanıtılması amaçlanıyor. "Orman Genel Müdürlüğü, sosyal ormancılık vizyonuyla, doğal varlıklarını kamuya açıyor" mottosuyla başlayan etkinlik zincirinde Türkiye'deki 40'a yakın ekoturizm merkezi tanıtılacak. Büyükada sahilinde başlayan etkinlikte, Türkiye'nin ekoturizm haritası ve Adalar genelindeki doğal güzellikler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Doğa yürüyüşü yapılarak, çam kese böcekleri, kuş evleri, arılar, feromon tuzakları ve sülenler hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Büyükada'nın zirve noktası Adakule mevkisinde bulunan Büyükada Yangın Gözetleme Kulesi'ne de çıkan katılımcılar, İstanbul'u kuşbakışı görebilme imkanı buldu. Büyükada Yangın Gözetleme Kulesi'nin bahçesine de ağaç fidanları dikilerek, civarda bulunan çöpler toplandı. Buradaki programın ardından Büyükada'da farklı lokasyonlara ayrılan Youtuber'lar ürettikleri içeriklerle Adaların ekoturizm açısından tanıtımına katkı sağlayacak. Çevreci, doğal dengeye duyarlı, aynı zamanda yerel halkın refahını gözeten bir seyahat türü olan ekoturizm, sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor.

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