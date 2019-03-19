Ekoturizm Uygulamalarını Yerinde İncelediler

Ekoturizmi ve çevresel duyarlılığı arttırmak amacıyla, 4 ülke ortaklı Mobeco Projesi kapsamında, Muğla 75.

Ekoturizmi ve çevresel duyarlılığı arttırmak amacıyla, 4 ülke ortaklı Mobeco Projesi kapsamında, Muğla 75. Yıl Fen Lisesi öğrencileri Alperen Akça, Burcu Güler, İlkim Öznur Çetin, Kağan Çakıroğlu, Selin Çınar, Sultan Bacakoğlu, Yağmur Yıldız, öğretmenleri Ertan Deren ve Saliha Acar eşliğinde İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Cagliari kentinde gezi ve incelemelerde bulundu.



Muğla 75. Yıl Fen Lisesinin koordinatörlüğü, İtalyan ITIS di Scano'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen aktivitelerde 4 ülkeden gelen yaklaşık 60 öğrenci eko turizmin iyi uygulamalarını yerinde inceledi. Muğla 75. Yıl Fen Lisesi öğrencilerinden Selin Çınar; Cagliari'deki bisiklet yollarını kullanarak bu yolları inceleme fırsatı bulduklarını, iyi düzenlenmiş bisiklet yollarının yerel halka, turizme ve çevreye büyük değer kattığını, düzenlenmemiş bisiklet yollarının ise insanların can güvenliğini tehlikeye attığı için bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının önünde büyük bir engel olduğunu söyledi. Yağmur Yıldız, flamingoların yaşam alanlarının korunmasının Sardinya Adası'na büyük turistik ve ekonomik değer kattığını söyledi.



Öğrencilere eşlik eden Muğla 75. Yıl Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Ertan Deren; öğrencilerin örnek davranışlarıyla Türkiye ve Türk insanını en güzel şekilde temsil ettiklerini, faaliyetler boyunca gösterdikleri üstün performanstan ve uyumdan dolayı onlarla gurur duyduğunu ifade etti.



Proje Koordinatörü ve Okul Müdürü Mustafa Özpoyraz ise projede emeği geçen 4 ülkeden 5 okul koordinatörlerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca okulumuzda projenin hassasiyetle yürütülmesi, iş ve esaslarının yerine getirilmesi ile ilgili üstün gayretlerinden dolayı proje yürütücüsü Ertan Deren'e, Muğla 75. Yıl Fen Lisesi öğretmenlerine, öğrencilerine ve velilerine şükranlarını sunduğunu dile getirdi. Muğla 75. Yıl Fen Lisesi olarak mayıs ayında yapılacak olan Portekiz hareketliliği için heyecanlı olduklarını ve hazırlıkların başladığını söyledi. - MUĞLA

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