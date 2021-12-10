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Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu

10.12.2021 19:54

Ekovitrin Medya Grubunca her yıl düzenlen, Uluslararası Yılın Starları Ödülleri sahiplerine verildi.

Ekovitrin Medya Grubunca her yıl düzenlen, Uluslararası Yılın Starları Ödülleri sahiplerine verildi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ödül töreni, İstanbul'da bir hotelde gerçekleştirildi.

"Siyaset Onur Ödülü", Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'a verildi.

"Milli Savunma Sanayii Üstün Başarı Ödülü"nü, Milli Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir adına Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker aldı.

"İletişim Başarı Ödülü", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a verildi. Altun adına ödülü, Başkan Yardımcısı Evren Başar aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, törende yaptığı konuşmada, "İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli temsilini üstlendik. Bu doğrultuda Türkiye markasını güçlendirmek adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Sayın Fahrettin Altun başkanlığında yoğun bir çaba ve gayretle gece gündüz çalışmaktayız. İşte bu ödülü de bu gayretli çalışma neticesinde alınan başarının nişanesi olarak görüyor, gururla kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende dağıtılan diğer ödüller şöyle:

"Yılın En İyi Bankası" - Türkiye Halk Bankası

"Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" - OPET Kadın Gücü Projesi

"Yılın Üniversitesi" - İstanbul Aydın Üniversitesi

"Yılın Sanatçısı" - Kerem Alışık

"Avrupa'da Yılın İşadamı" - GASI Gmbh Yönetim Kurulu Başkanı Zeydan Öncü

"Avrupa'da Yılın Katılım Bankası" - KT Bank AG

"Türkiye'nin Global Markası" - İGA İstanbul Havalimanı

"Yılın İlçe Belediye Başkanı" - Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

"Yılın Diplomatı" - Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly

"Yenilenebilir Temiz Enerji Yatırımı ve Çevreye Saygı Ödülü"- SANKO Enerji

"İnşaat ve Konut Sektöründe Yılın Markası" - Artaş İnşaat

"Gayrimenkul Sektöründe Yılın İş Adamı" - Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman

"Yılın Genç Girişimcisi" - Gönül Kahvesi Ceo'su Kemal Yardımcı

" Orta Asya'da Bankacılık Onur Ödülü" - Avni Demirci

"TURQUALITY İş Modeli Başarı Ödülü" - Progroup

"Yılın Sağlık Kurumu" - Avıcenna Hastaneler Grubu

"Yılın İnovatif Tasarım Markası Ödülü" - Giovane Gentile

"Balıkçılık Sektörü Onur Ödülü" - Kenan Balcı

Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu
Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu
Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu
Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu
Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu

Fahrettin Altun, İstanbul, Türkiye, Medya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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