Son Dakika Haberleri: Ekpe Udoh isyan etti
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Ekpe Udoh isyan etti

1 saat önce

Turnuvanın başlamasına 2 haftadan az kala, aralarında eski Fenerbahçeli Ekpe Udoh'un da bulunduğu oyuncular, Spor Bakanlığı'nın söz verilen ücretleri ödemediğini beyan etti.

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Turnuvanın başlamasına 2 haftadan az kala, aralarında eski Fenerbahçeli Ekpe Udoh'un da bulunduğu oyuncular, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı'nın söz verilen ücretleri ödemediğini beyan etti.


Ekpe'nin yanı sıra Stan Okoye, Ike Iroegbu ve Gabe Vincent sosyal medyadan yaptıkları açıklamada "Dünya Kupası'nda ülkemiz Nijerya'yı temsil etmek bizim için büyük onur. Bununla beraber Dünya Kupası'na hazırlık sürecinde antrenman, yeme-içme, seyahat ve ekipman masrafları için Spor Bakanlığı bir ödeme yapmadı. Tüm ödemeleri kendimiz yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ekpe Udoh, Nijerya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:43 
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