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EKPSS adayları Muratpaşa'yla çok iddialı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin devlet memuru olmak isteyen engelliler için gerçekleştirilen EKPSS için açtığı hazırlık kursunda dersler başladı.

EKPSS adayları Muratpaşa'yla çok iddialı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin devlet memuru olmak isteyen engelliler için gerçekleştirilen E KPSS için açtığı hazırlık kursunda dersler başladı. Kursun ilk öğrencileri, Muratpaşa Belediyesi'nin sağladığı imkanla sınava bu yıl çok daha iddialı hazırlanıyor.


Muratpaşa Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için kreşlerden destek eğitim kurs merkezlerine ve üniversiteye hazırlık kurslarına uzanan eğitim çalışmalarına bu yıl engellilere yönelik düzenlenen KPSS kursu eklendi. Memurevleri Mahallesi'nde bulunan destek eğitim merkezinde gerçekleştirilen kurs, bu hafta başlarken bina da engellilerin erişimine uygun olarak yeniden düzenlendi. Bu kapsamda merkezin girişine rampa ve bina içine merdiven asansörü yerleştirildi. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleşecek kursta Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgileri dersleri verilecek. Kurs EKPSS'nin yapılacağı Nisan ayının son haftasına kadar devam edecek. Bu yıl ilk kez açılan kursun öğrencilerin 26 yaşındaki Serebral Palsi hastası Mehmet Levent, Muratpaşa Belediyesi'nin açtığı kurs sayesinde daha iyi bir yılın kendisini beklediğini söyledi. Geçmiş yıllarda EKPSS'ye girdiğini ancak kazanamadığını belirten Levent, "Bu sene daha iyi olacak. Daha iyi hedeflerimize ulaşacağız. Aldığım hizmetten tabi ki memnunum. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Daha yolumuzun başındayız" diye konuştu.


Daha önce 2 kez sınava giren Ülkü Sarıoğlu ise sınava yeteri kadar hazırlanamadığı için başarılı olamadığını söyledi. Sarıoğlu, "Burada bir aile ortamı var. Girdiğimizde bize çok güven verdi. Güvendiğim için ve aile ortamı olduğu için buraya gelmeyi kabul ettim" diye konuştu. Sarıoğlu, bu yıl hedefinin 80 puan ve üzeri olduğunu belirtti. Görme engelli 26 yaşındaki Saadet Çevik ise kendisinin her konuda geliştirmek istediğini belirtirken "Böyle bir imkan için Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a teşekkür ederim. Muratpaşa bizim belediyemiz zaten" dedi. - ANTALYA

Devlet Memuru, Muratpaşa, KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
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