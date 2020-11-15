EKPSS başladı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başladı.

Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak.

Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak, ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verilecek.

EKPSS adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.