EKPSS başvuruları yarın başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel EKPSS başvuruları yarın başlayacak - Son Dakika

EKPSS başvuruları yarın başlayacak

6 saat önce

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın başlayacak.

EKPSS başvuruları yarın başlayacak, System.String[]

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın başlayacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS 26 Nisan'da uygulanacak.

Sınava başvurular, yarından itibaren 12 Şubat'a kadar yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:16:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EKPSS başvuruları yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]