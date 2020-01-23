EKPSS başvuruları yarın başlayacak - Son Dakika

EKPSS başvuruları yarın başlayacak
6 saat önce
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:58 Kaynak: AA
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın başlayacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS 26 Nisan'da uygulanacak.
Sınava başvurular, yarından itibaren 12 Şubat'a kadar yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.
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