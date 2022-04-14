EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika
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EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı

14.04.2022 15:29
EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Nisan Pazar günü yapılacak 2022-EKPSS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlar belirlendi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Öte yandan duyuruda adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı uyarısı yapıldı.

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Kaynak: AA

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