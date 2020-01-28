EKPSS için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel EKPSS için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu verilecek - Son Dakika

EKPSS için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu verilecek

6 saat önce

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu verecek.

EKPSS için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu verilecek, System.String[]

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu verecek.


Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans programlarından mezun olan engelliler için 26 Nisan 2020 tarihinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yapılacak. Engellilerin her alanda olduğu gibi eğitim ve akademik başarı alanında da hayata katılımlarını destekleyen Alanya Belediyesi ise, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğinde engellilere yönelik Türkçe ve matematik kursu açıyor.


27 öğrencinin katılımıyla 8 Şubat 2020 tarihinde başlayacak kurslara dahil olmak isteyen engelli bireylerin Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ne kayıt yaptırmaları gerekiyor. 26 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvurular başladı. Başvurular, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:49 Kaynak: İHA
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