EKPSS kura başvuruları başladı - Son Dakika

EKPSS kura başvuruları başladı

19.11.2020 08:52
EKPSS kura başvuruları başladı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvurular başladı. EKPSS/kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 18-30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Konuyla ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü'nce şu bilgilere yer verildi:

"EKPSS kurası için başlayan başvurular, 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek. Kuraya, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu) mezunu olan ya da bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek.

Ön kabul ve taahhüt beyanı belgesi il müdürlükleri tarafından düzenlenecek. Ön kabul ve taahhüt beyanı belgesinde adayın isim, soy isim, engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen engel gurubu, adayın TC Kimlik No, yerleştirme türü bilgileri doldurulacak. Adaylar, başvuru tarihleri içerinde bu belge ile birlikte ÖSYM başvuru merkezine başvuruda bulunacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen "Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi" eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, kuraya katılmak için başvuruda bulunabilecekler.

Kura Başvuru Koşulları

2018 yılında yapılan kura kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olması nedeniyle, 2018-EKPSS'ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri takdirde 2020- EKPSS/Kura başvurularını yapabilecekler." - ERZİNCAN

EKPSS kura başvuruları başladı

Erzincan, Engelli, Kasım, KPSS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EKPSS kura başvuruları başladı - Son Dakika


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