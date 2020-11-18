EKPSS/Kuraya katılım başvuruları 18-30 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

EKPSS/Kuraya katılım başvuruları 18-30 Kasım'da yapılacak

18.11.2020 09:55
EKPSS/Kuraya katılım başvuruları 18-30 Kasım'da yapılacak, System.String[]

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kuraya katılım başvuruları, 18-30 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacakÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan duyuruya göre, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kuraya katılım başvuruları, 18-30 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan duyuruya göre, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak.

Kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki engelli adaylar başvurabilecek. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak.

EKPSS/Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 18-30 Kasım 2020 arasında gerçekleştirecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

EKPSS Kura engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gelmeden önce adresinin ilindeki (varsa ilçesinde) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekiyor.

"En az yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecek"

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Kasım 2020 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Kasım-1 Aralık 2020'de aday tarafından yatırılacak. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 1 Aralık 2020 mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 1 Aralık 2020 saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'nci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecek.

EKPSS/Kuraya; 7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecek.

"Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi"ne sahip olanlar, 2020-Kuraya başvurabilecek.

Engelli, Aralık, Kasım, KPSS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EKPSS/Kuraya katılım başvuruları 18-30 Kasım'da yapılacak - Son Dakika


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