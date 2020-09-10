EKPSS puanı ile atama yapılması talep edildi - Son Dakika

Cizre Engelliler Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Ölmez, 2020 yılı içerisinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ve kurayla atama yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Ölmez, 2 yılda bir yapılan EKPSS'nin bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Pandemi ve kotaların doluluğa yakın olması gerekçe gösterilerek 2020 yılında engelli memur istihdam edilmemesi kabul edilemez. 2020 yılında da engelli memur atamasının yapılması için biran önce adım atılmasını istiyoruz. EKPSS'den 80 üzeri puan alıp atanamayan binlerce engelli aday var. "