EKPSS sonuçları açıklandı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"5-14 Ocak tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2022 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu ile Yapılan Yerleştirme Sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."