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EKPSS sonuçları açıklandı - Son Dakika

EKPSS sonuçları açıklandı

17.02.2022 13:25
EKPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"5-14 Ocak tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2022 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu ile Yapılan Yerleştirme Sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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Halis aygün, Engelli, EKPSS, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EKPSS sonuçları açıklandı - Son Dakika


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