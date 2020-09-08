EKPSS tarihi yeniden belirlenecek - Son Dakika

EKPSS tarihi yeniden belirlenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu.

EKPSS tarihi yeniden belirlenecek, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 17:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EKPSS tarihi yeniden belirlenecek - Son Dakika

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