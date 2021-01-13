EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı - Son Dakika

EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı

13.01.2021 10:27
EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı, System.String[]

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu yayınlandı.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu yayınlandı.

ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları doğrultusunda kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Sınava giren adaylar, 2021-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na bugün saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr bağlantısından erişebilecek.

Tercihler 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak olup, tercih işlemleri 19 Ocak günü saat 23.59'da sona erecek.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Engelli, Ocak, Kamu, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı - Son Dakika


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