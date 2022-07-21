EKPSS Türkiye birincisinden Sultangazi Belediyesine ziyaret

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) Sultangazi Belediyesinin ücretsiz kurslarında hazırlanarak Türkiye birincisi olan Mehmet Hüseyin Can Ağkoç ve ailesi, belediyeyi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin hayata daha fazla katılmalarını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde bu yıl ücretsiz EKPSS kursları düzenlemeye başladı.

Kamuda istihdam edilmek isteyen engelli bireyler için düzenlenen EKPSS'nin bu yılki Türkiye şampiyonu, sınava Sultangazi Belediyesinin kurslarında hazırlanan Mehmet Hüseyin Can Ağkoç oldu. 17 yaşındaki Ağkoç, ilk kez girdiği sınavdan 100 tam puan aldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Mehmet Hüseyin Can ile ablası Cansel ve annesi Fadime Ağkoç'u ağırladı.

Dursun ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Ağkoç, gelecekte iyi bir yazılımcı olmak istediğini söyledi.

Başkan Dursun, tüm engelleri birlik ve beraberlikle aşmaya kararlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mehmet Hüseyin Can, bu yılki EKPSS'de üstün başarı sergileyerek Türkiye birincisi oldu. Ablası Cansel de 92 puan alarak başarıya imza attı. Değerli kardeşlerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, gerekli imkanlar sağlanırsa engellerin nasıl aşılabildiğinin en güzel örneklerinden olmuştur. EKPSS kurslarımızla özel gençlerimizi sınava en iyi şekilde hazırlıyoruz. Kurslarımızın ilk yılında, kardeşlerimizden böyle güzel başarılar geldi. Hüseyin'in yanı sıra sınava bizimle hazırlanan 18 kardeşimiz de 70-100 arasında puan aldı."