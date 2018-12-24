Ekpss Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
1 saat önce
ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
(EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 EKPSS/Kura ile Engelli Memur
Yerleştirme Tercih Kılavuzu
'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:22 Kaynak: AA
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