Son Dakika Haberleri: Ekpss Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ekpss Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

1 saat önce

ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ekpss Yerleştirme Sonuçları Açıklandı, System.String[]
ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:22 Kaynak: AA

KPSS, Memur, Güncel
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