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Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor - Son Dakika

Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor

01.06.2021 12:34
Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Fidan, çocukların ekran bağımlılığı konusunda ebeveynleri uyardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Fidan, çocukların ekran bağımlılığı konusunda ebeveynleri uyardı.

Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ekran kullanımlarının anne ve babaların sıklıkla şikayet ettikleri konuların başında geldiğini belirterek, eskiden çoğunlukla eğlenme amacıyla kullanılan ekran ortamının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla eğitim, öğrenme, sınav, sosyalleşme gibi aktiviteleri yerine getirmek için çocuk ve ergenlerin yaşamlarının birçok alanında temel ihtiyaç haline geldiğini kaydetti.

Ekran ortamının çocukların yaşamında, ruh sağlığı açısından tehdit oluşturmayacak, gelişimlerini bozmayacak şekilde var olması ve kullanılmasıyla ilgili kuralların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Fidan, şunları belirtti:

"Anne ve babaların en sık şikayet ettikleri ve baş etmekte zorlandıkları sorunlar, çocukların ekran süresini düzenleyememeleri, düzenlenen sürelere çocukların uyum gösterememeleri, sınırlar konusunda sağlanamayan iş birliği nedeniyle ebeveyn çocuk arasında sürekli bir gerilime dönüşmesi ve ilişki kalitesinin bozulmasıdır. Ekran kullanımı işte bu noktada bizlerce görünür hale geliyor. Ekran kullanım kurallarını çocuğunuzla birlikte tekrar gözden geçirin. Tekrar net süreler, anlaşılır ve somut kurallar oluşturun, tutarlı bir şekilde uygulayın. Ekranın yaşına uygun güvenlikli kullanımıyla ilgili önlemler alın. Çocuğunuzun internetin tehlikelerinden korunabilmesi için çocuğunuzla olumlu, iletişime açık bir ilişki geliştirin ki sorun olduğunda size anlatabilsin. Ekran dışı faaliyet alanları oluşturması için çocuğunuza destek olun. Süre ve kurallara uyulmadığında net yaptırımlar belirleyin."

Doç. Dr. Fidan, ekran bağımlılığının davranışsal bir bağımlılık türü olduğunu ve son yıllarda çocuklarda yaygınlığının gittikçe arttığını vurguladı.

Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, depresyon, sosyal fobi gibi çocukluk çağı ruhsal hastalıklarının varlığının, ekran bağımlılığı için risk faktörü olduğunu belirten Fidan, "Ev içinde düzenleme yapılmasına rağmen hala süre ve kurallarla ile ilgili sorun yaşanıyorsa, bu aşamada çocuk ruh sağlığı profesyonellerinden destek alınması önerilir." ifadesini kullandı.

Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, ruh sağlığı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor - Son Dakika


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