Ekran karşısındaki süreyi 2 saatle kısıtlamak ölüme yol açan hastalık risklerini azaltıyor - Son Dakika

Ekran başında geçirilen süreyi 2 saat ile kısıtlamanın, ölüme sebebiyet veren sağlık risklerini önlediği ya da geciktirdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Glasgow Üniversitesinde yürütülen çalışmada, ekran karşısında geçirilen sürenin etkili olduğu (süre ile ilişkili) kanser ve kardiyovasküler rahatsızlıklar gibi sağlık risklerinin, bu süre iki saat veya daha az olduğunda en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu.

Sadece geleneksel televizyon ekranı değil, aynı zamanda cep telefonunda video izlemenin de hesaba katıldığı çalışmada, 2006-2018 yıllarında 37 ila 73 yaş ve üzeri yaklaşık 500 bin katılımcının, ekran karşısında geçirdiği süre ile sağlık durumları incelendi.

Çalışmanın sonunda, tüm katılımcıların ekran karşısında geçirdikleri süreyi günde 2 saatle sınırlandırmaları durumunda tüm ölümlerin yüzde 5,62'sinin, kardiyovasküler rahatsızlıkların yol açtığı ölümlerin de yüzde 7,97'sinin önüne geçildiği görüldü.

Araştırmacılar, bulguların, yetişkinlerin sağlık açısından ekran karşısında geçirilen süreyi en aza indirmesi gerektiğine işaret ettiğini söyledi.