Ekran kartı almak isteyenlere müjde: Fiyat düşüşü için tarih verildi! - Son Dakika
Üye Girişi

Ekran kartı almak isteyenlere müjde: Fiyat düşüşü için tarih verildi!

08.05.2022 22:26
Ekran kartı almak isteyenlere müjde: Fiyat düşüşü için tarih verildi!

Kripto madenciliği ve bilgisayar toplama aktivitesiyle birlikte popüler hale gelen ekran kartlarında beklenen indirim yaklaşıyor.

Tüm dünyada çip krizine bağlı olarak teknolojik cihazlarda belirli bir pahalılık söz konusu. Bu alanda en büyük darbeyi yiyen ürünlerin başında hiç kuşkusuz ekran kartları geliyor. Ancak, bilgisayar donanım şirketi Corsair'ın konuya ilişkin bazı tahminleri bulunuyor.

2021 verileri belli oldu: İşlemci pazarının lideri seneler sonra değişti!

Ekran kartları, 2022'nin ikinci yarısında dünya fiyat listesinin altına düşebilir

Corsair, çok yakında ekran kartı dünyasında indirim halinin kullanıcılar beklediğini belirtti. Öyle ki fiyat listesinin de altına inebileceğini belirten şirketin CEO'su Andy Paul, bunun için 2022'nin ikinci yarısının beklenmesi gerektiğini belirtti. Böylece bilgisayar toplayan kullanıcılar için bir fırsat yaklaşıyor.

Ülkemizdeki ekonomik şartlar baz alındığında bu iyileşmenin ne kadarlık bir değişime uğrayacağı belirsiz. Ancak öngörülen olumlu temel büyüme eğilimleri gerçekleşirse diğer önemli birimlerde de gözle görülür indirimler olabilir. Öte yandan konuya ilişkin olarak Corsair'in CEO'su Andy Paul, şu ifadeleri kullandı.

YORUMLAR
500
Yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu! Ortaya çıkan gerçek duygusal anlar yaşattı Yer altından gelen sesler vatandaşları korkuttu! Ortaya çıkan gerçek duygusal anlar yaşattı Everest Dağı'ndaki Görünmez Hazinenin Peşinde Everest Dağı'ndaki Görünmez Hazinenin Peşinde

Kripto, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Ekran kartı almak isteyenlere müjde: Fiyat düşüşü için tarih verildi! - Son Dakika


Son Dakika
22:16 Elon Musk'dan Twitter Blue hamlesi! 10 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor
22:12 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına "Kulüp" şarkısı damga vurdu
22:06 TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor
21:46 Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
21:39 Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı
21:37 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacak
21:32 Ferdi Kadıoğlu'ndan derbi sonrası öz eleştiri: Tuzağa düştük
21:08 Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi
21:01 Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 22:33:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ekran kartı almak isteyenlere müjde: Fiyat düşüşü için tarih verildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement