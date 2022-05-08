Ekran kartı almak isteyenlere müjde: Fiyat düşüşü için tarih verildi! - Son Dakika

Tüm dünyada çip krizine bağlı olarak teknolojik cihazlarda belirli bir pahalılık söz konusu. Bu alanda en büyük darbeyi yiyen ürünlerin başında hiç kuşkusuz ekran kartları geliyor. Ancak, bilgisayar donanım şirketi Corsair'ın konuya ilişkin bazı tahminleri bulunuyor.

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Ekran kartları, 2022'nin ikinci yarısında dünya fiyat listesinin altına düşebilir

Corsair, çok yakında ekran kartı dünyasında indirim halinin kullanıcılar beklediğini belirtti. Öyle ki fiyat listesinin de altına inebileceğini belirten şirketin CEO'su Andy Paul, bunun için 2022'nin ikinci yarısının beklenmesi gerektiğini belirtti. Böylece bilgisayar toplayan kullanıcılar için bir fırsat yaklaşıyor.

Ülkemizdeki ekonomik şartlar baz alındığında bu iyileşmenin ne kadarlık bir değişime uğrayacağı belirsiz. Ancak öngörülen olumlu temel büyüme eğilimleri gerçekleşirse diğer önemli birimlerde de gözle görülür indirimler olabilir. Öte yandan konuya ilişkin olarak Corsair'in CEO'su Andy Paul, şu ifadeleri kullandı.