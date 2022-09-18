Ekran kartı fanı dönmüyor [Çözüm yolları-2022]

Kendimizi eve kapatıp bilgisayar başında zaman geçirmek, özellikle içinde bulunduğumuz yaz sıcaklarından kaçmak için en etkili yöntemlerden bir tanesi. Tam da böyle günlerden bir tanesinde oyun oynarken ekran kartı fanınızın çalışmaması ise oldukça çan sıkıcı olabilir.

Ekran kartı fanını tekrar aktif hale getirmenin yolları

Yaz sıcaklarında fanların dönmüyor oluşu hali hazırda ısınan ekran kartlarını daha sıkıntılı bir hale sokabilir. Grafik kartınızın aşırı ısınmamasını engelleyen bu sistemin çalışmıyor oluşu görüntüleme sorunlarına ve hatta donanım arızalarına neden olabilir.

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Ekran kartları, istenen performans düzeyinde çalışabilmek için fanların düzgün bir şekilde çalışmasına ihtiyaç duyar. Ekran kartı fanının dönmediği durumlarda ise donanımınızı kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Ekran kartı fanınızı tekrar çalıştırmak için ise aşağıdaki yollardan bazılarını deneyebilirsiniz.

Ekran kartı fanı gerçekten çevirmeye ihtiyaç duyuyor mu?

Diğer adımlara geçmeden önce, ekran kartı fanlarınızın gerçekten dönmediğini bir kez daha kontrol etmeniz gerekebilir. Çünkü genel olarak GPU fanları yük altında olmadıkça ve kart belirli bir sıcaklığa ulaşmadıkça dönmeye başlamazlar. Ekran kartı sıcaklığının belli bir seviyenin altında olması durumunda GPU fanları enerji israf etmemek adına çalışmazlar.

Bunu test etmenin birkaç yolu bulunuyor. Öncelikle bilgisayarınızı yeniden başlatın ve GPU fanlarınızı takip edin. Sisteminiz açılışta, tüm donanımları kontrol etmek için genellikle kısa bir süre için tüm fanlarınızı tam hızda çalıştırır. Bu işlem sırasında ekran kartı fanınız dönmüyorsa gerçekten bir sorun olabilir.

İkinci bir yöntem olarak ise GPU'nuzu stres testine sokabilirsiniz. Bunun için FurMark gibi çeşitli uygulamalar bulabilirsiniz. Program çalışırken, GPU'nuz ısınacak ve fanlarınız devreye girecektir. Eğer fanlarınız çalışmaya başlamadıysa, testi kısa süre içinde sonlandırın. Bu testlerin ardından GPU fanlarınız hala dönmüyorsa, sonraki adımlara geçebiliriz.

Ekran kartını ve kabloları kontrol edin

Artık bilgisayarınızın içine bakmanın zamanı geldi. Bilgisayarınızı kapatın, fişini çekin ve kasanızın içini açın. İlk önce GPU'yu PCIe yuvasından çıkarın ve yeniden yerleştirin. Sıkıca itin ve yerine kilitlendiğinden emin olun. Uygun boyutta ikinci bir PCIe yuvanız varsa, ekran kartınızı bu bölüme de yerleştirebilirsiniz.

İkinci olarak, ekran kartınız anakartınız dışından bir güç çıkışına sahipse (modern ve yüksek performanslı ekran kartlarında genellikle bu şekilde oluyor), güç kaynağınızdan grafik kartınıza giden tüm kabloların takılı olduğundan emin olun. Bu kabloların yanlış bağlanmadığından emin olmak için birkaç kez kontrol edin.

Ekran kartının tozunu alın

Hazır kasanın içini açmışken ekran kartını temizlemeyi de unutmayalım. Büyük miktarda toz birikmesi, GPU fanlarınızın dönmemesine neden olabilir. Bu bölümdeki tozları nazik bir şekilde tüy bırakmayan bir bez yardımı ile silmenizi öneriyoruz. Eğer ekran kartınız temizse bu adımı atlayabilirsiniz.

Ekran kartı sürücülerinizi güncelleyin

En son özelliklerden ve hata düzeltmelerinden yararlanabilmek için GPU sürücülerinizi güncel tutmak oldukça yararlı olacaktır. Ekran kartı sürücülerini güncelleyerek eğer varsa fanlarınızın dönmesini engelleyen yazılım sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Ya da bu durumun tam tersini yapmayı da deneyebilirsiniz. Ekran kartınızın son aldığı güncelleme ile birlikte fanların çalışmasını engelleyen bir hata ile karşılaşmış olabilir. Bu yüzden ekran kartınızın çalıştığı son sürücüyü tekrar yüklemekte yarar var.

Ekran kartı fan eğrilerini kontrol edin

Daha önce de belirttiğimiz gibi, tipik olarak bir GPU'nun fanları belirli bir sıcaklığa ulaşana kadar dönmez. Sıcaklık arttıkça, kartı serin tutmak için fanlar daha hızlı dönmeya başlar. Fanların varsayılan ayardan daha erken dönmesini istiyorsanız fan eğrisini değiştirebilirsiniz.

Bir fan eğrisi genellikle kartın sıcaklığını fan hızına karşı grafik olarak karşımıza çıkar. GPU fanınız dönmüyorsa fan eğriniz yanlış yapılandırılmış olabilir. GPU fan eğrinizi değiştirmek için farklı programlar bulabilirsiniz. MSI Afterburner bunlardan bir tanesi.

Ekran kartını başka bir bilgisayarda deneyin

Eğer imkanınız varsa ekran kartınızı başka bir sistem üzerinde deneyebilirsiniz. Böylece hatanın grafik kartından mı yoksa bilgisayarınızdaki başka bir bileşenden mi olduğunu test edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse güç kaynağınızda yer alan bir arıza nedeniyle ekran kartına yeterli güç gitmiyor olabilir. Ekran kartınızı başka bir sistemde denerken tüm bağlantıların yerli yerinde olduğundan emin olmanızda fayda var.

Ekran kartını yetkili servise götürün

Tüm bu adımlar başarısız olduysa ekran kartınızın arızalı olduğunu varsayabiliriz. Eğer ekran kartınız henüz garanti kapsamındaysa ekran kartınızı değiştirebilir ya da para iadesi alabilirsiniz. Daha eski bir grafik karta sahipseniz güvendiğiniz bir yere tamir ettirmeyi deneyebilirsiniz. Diğer yandan ekran kartını değiştirmek de bir diğer seçenek olarak karşınıza çıkacaktır.

Ekran kartı fanınız dönmüyorsa bu sorunu hafife almadan bir an önce çözmenizi öneriyoruz. Aksi takdirde daha büyük bir masraf ile karşılaşabilirsiniz. Peki siz ekran kartı fanınızın dönmediği durumlarda ne gibi kontroller yapıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.