Ekran kartı satın alacaklara müjde: Tedarik raporu yayınlandı - Son Dakika
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Ekran kartı satın alacaklara müjde: Tedarik raporu yayınlandı

08.06.2022 18:12
Ekran kartı satın alacaklara müjde: Tedarik raporu yayınlandı

Jon Peddie Research tarafından yayınlanan rapora göre, tedarik zincirindeki gelişmeler sayesinde ekran kartı fiyatları düşüşe geçecek.

Ekran kartları başta olmak üzere donanım pazarı, çip ve tedarik krizi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Analistler, tedarik sorununun büyük oranda çözüldüğünü ve ekran kartı fiyatlarının düşmeye devam edeceğini açıkladı.

Tedarik zinciri sorunu ortadan kalktı: Ekran kartı fiyatları düşüyor

Kripto para madenciliği, ekran kartındaki fiyat artışının en büyük sebepler arasında yer alıyor. Düşen kripto para fiyatları ve bazı ülkelerin madenciliği yasaklaması nedeniyle kripto para madenciliğine olan ilgi azaldı.

NVIDIA'dan ucuz ekran kartı bekleyenlere müjde!

Jon Peddie Research (JPR) tarafından yayınlanan rapora göre, ekran kartı tedariği geçen yıla göre yüzde 32.2 artış gösterdi. 2021'in ilk çeyreğinden 2022'nin ilk çeyreğine kadar olan süreci hesaplayan analistler, tedarik konusundaki iyileşmeye dikkat çekti.

Ekran kartı satın alacaklara müjde: Tedarik raporu yayınlandı

2022'nin ikinci çeyreğinde ekran kartı tedariğinin yüzde 1.4 arttığı paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Son 10 yılda ilk çeyrekteki sevkiyatların ortalama yüzde 4.9 azaldığı belirtiliyor.

Ekran kartı üreticileri, 2022'nin ilk çeyreğinde toplam 8.6 milyar dolar değerinde sevkiyat gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde ise bu değer 12.4 milyar dolardı. Şirketlerdeki gelir düşüşlerinin temel sebebinin fiyatların azalması olarak nitelendiriliyor.

AMD, geçtiğimiz yıla göre pazar payını yüzde 4 artırmayı başardı. Rekabeti bir üst seviyeye taşımak isteyen Intel ise şimdiden hem AMD hem de Nvidia'yı endişelendirmeye başladı.

Ekran kartı pazarının 2026'ya kadar sağlıklı bir şekilde büyümesi bekleniyor. Her ne kadar 2022'nin ikinci çeyreğinde fiyatlardaki düşüş yavaş olsa da önümüzdeki süreçte PC almak isteyenleri sevindirecek gelişmeler yaşanacak.

Siz bu konu hakkında hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Güncel, Son Dakika

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