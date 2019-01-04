Ekran Kilitliyken Chrome Os Artık Usb Portlarını Engelliyor
1 saat önce
Chrome OS Cihazınızın Portlarını İstenmeyen Durumlar için Engelliyor!
Chrome
OS Cihazınızın Portlarını İstenmeyen Durumlar için Engelliyor!
Chrome OS USB Portlarını Engelliyor, Nedeni ise elbette güvenlik için. Chrome OS Kilitli ChromeBook'larda USB Portlarını Engelleyecek. İşte detaylar!
Elbette istediğiniz cihazı beyaz listenize almanız mümkün.
Bildiğiniz gibi siz cihazınızı ne kadar kilitlerseniz kilitleyin, kötü niyetli kişiler özellikle cihazların USB portlarını kullanarak plastik klavyeler ile bilgilerinize ulaşabilir. Chrome OS yakında Chrome Story tarafından inşa edilen Canary Chrome Sürümünde USBGuard olarak adlandırılan yeni bir özellikle bu tip saldırıların önüne geçmek istiyor. Özellikle Apple
'ın iOS 11'deki gibi USB aktivitesini belli bir saat için kullanılmaz hale bile getirebilirsiniz.
Beyaz listenize aldığınız cihazlar Klavye Mouse veya USB Diskinizi gibi; cihazınız kilitliyken bile veri transferi gibi işlemlerine her zaman devam edebilecek.
ChromeBooklar Windows ve diğer cihazlara göre daha güvenlikli olarak kabul edilmekte. Buna rahmen her cihaz Rubber Ducky benzeri aksesuarlar ile USB portları üzerinden kırılabilmekte. İyi haber ise ChromeBook'lar şimdi USB Portlarını Kilitleme özelliği ile çok daha güvenli hale geliyor.
ZDNet
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com
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