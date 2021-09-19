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Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı - Son Dakika

Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı

19.09.2021 10:53

Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, çocukların göz sağlığının pandemi döneminde fazla etkilendiğini belirterek, yakın ekranda yapılan çalışmaların göz numaralarında artışa sebep olduğu söyledi.

Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı

KONYA - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, çocukların göz sağlığının pandemi döneminde fazla etkilendiğini belirterek, yakın ekranda yapılan çalışmaların göz numaralarında artışa sebep olduğu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük pandemi döneminde çocukların yaşadığı göz problemleri hakkında bilgiler verdi. Pandemi döneminde herkesin göz sağlığını etkileyecek çeşitli gelişmeler olduğunu aktaran Dr. Ali Küçüködük, "Özellikle çocuk hastalarımızın göz sağlığı pandemi döneminde oldukça fazla etkilendi. Online eğitime geçtiğimiz süre içerisinde yakın ekranda çalışmaların artışı çocuklarımızda göz numaralarının artışına sebep oldu. Özellikle bunu sınıflarda eğitime geçilmesiyle birlikte uzak görme problemleri şeklinde günlük pratiğimizde görmeye başladık. Miyopu olan çocuklar, miyoplarının ilerlemesi şikayetiyle oldukça sık başvurmaya başladı. Bunun yanında ekran maruziyetine bağlı göz kuruluğu, alerji, yanma, batma şikayetlerinde de belirgin bir artış gözlüyoruz. Pandemi döneminin nispeten normalleşmesi ve okulların açılmasıyla birlikte tabii ki dikkat etmemiz gereken başka şeylerin de göz sağlığı açısından önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle okullarda ortak havlu, peçete ya da ortak kullanım alanlarının daha dikkatli kullanılması, sıkça el yıkamak, elleri gözlere götürmemek gibi önlemleri dikkate almakta fayda var. Virüsün düşük miktarda da olsa göz aracılığıyla da bulaşma ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir" dedi.

Çocukların oldukça uzun sürelerde evde kapalı kaldıklarını dile getiren Ali Küçüködük, "Ev ortamında odaklanabilecekleri mesafe çok kısa olduğu için miyop şikayetlerinde oldukça fazla artış görüldü. Bu yüzden çocuklarımızın güvenli koşullarda olmak şartıyla önlemlerimizi alarak günde yarım saat, 1 saat kadar dışarıya çıkarmakta hem genel sağlıkları açısından hem göz sağlıkları açısından fayda olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Dr. Küçüködük, yakın temasla bulaşabilen diğer virüs hastalıklarının da olabileceğini kaydederek çapaklanma, gözde kızarıklık, kaşıntı, alerji şikayetleri, göz kapaklarında şişlik gibi problemler yaşanması durumunda en kısa sürede bir göz doktoruna başvurulmasını önerdi.

Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı
Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı
Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı
Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı

Pandemi, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrana bakma süresinin uzaması çocuklarda görme problemlerini artırdı - Son Dakika
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