Son Dakika Haberleri: Ekranda adayları ilgiyle izlesek de asıl gündemimiz ekonomi
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Ekranda adayları ilgiyle izlesek de asıl gündemimiz ekonomi

1 saat önce

Türkiye'nin yakından takip ettiği tartışma programından ardından Ankara Üniversitesi Ekonomi Profesörü Yalçın Karatepe Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarında biri olan son işsisizlik rakamlarını Euronews'e değerlendirdi

Ekranda adayları ilgiyle izlesek de asıl gündemimiz ekonomi, System.String[]
Dün akşam tüm Türkiye ekran başında toplanıp İstanbul'da yenilenen seçime girecek olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği tartışma programını izledi. Heyecansız geçen programdan akılda kalan en önemli anlar Sayıştay'ın İstanbul Büyükşehir Belediye'sine ilişkin raporuna yapılan atıf oldu.

Binali Yıldırım'ın "ben okumadım" dediği raporu İmamoğlu'nun kameralar önünde tutması hatırlanacaktır. Adayların kontrollü, kimseyi ürkütmemeyi esas alarak hazırlandıkları ve programdan "zaferle" ayrılmak yerine "en az hasarla çıkma" stratejisi izledikleri çok belli oluyordu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:53 
İstanbul, İmamoğlu, Euronews, Türkiye, Dünya
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