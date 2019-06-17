Ekranda adayları ilgiyle izlesek de asıl gündemimiz ekonomi
1 saat önce
Türkiye'nin yakından takip ettiği tartışma programından ardından Ankara Üniversitesi Ekonomi Profesörü Yalçın Karatepe Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarında biri olan son işsisizlik rakamlarını Euronews'e değerlendirdi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:53
Dün akşam tüm Türkiye
ekran başında toplanıp İstanbul
'da yenilenen seçime girecek olan Binali Yıldırım
ve Ekrem İmamoğlu
'nun bir araya geldiği tartışma programını izledi. Heyecansız geçen programdan akılda kalan en önemli anlar Sayıştay
'ın İstanbul Büyükşehir Belediye'sine ilişkin raporuna yapılan atıf oldu.
Binali Yıldırım'ın "ben okumadım" dediği raporu İmamoğlu'nun kameralar önünde tutması hatırlanacaktır. Adayların kontrollü, kimseyi ürkütmemeyi esas alarak hazırlandıkları ve programdan "zaferle" ayrılmak yerine "en az hasarla çıkma" stratejisi izledikleri çok belli oluyordu.
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