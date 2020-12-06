Ekrandaki karanlığı 'ateşböcekleri'yle aydınlatın

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) 16 Günlük Aktivizm Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası'nın odağında bu yıl siber şiddet var. Siz de www.atesbocekleri.info sitesindeki siber şiddetle ilgili interaktif testi çözüp sonra da arkadaşlarınızı aynısını yapmaya davet ederek kampanyanın destekçilerinden biri olabilirsiniz. Hedef, 1 milyon destekçi…

Teste verilen anonim yanıtlar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin ortaklarıyla birlikte geliştireceği, toplumsal cinsiyet temelli siber şiddetle mücadele planlarına veri sağlayacak.

Ayrıca yine siteden siber şiddetle ilgili hazırlanmış mini kılavuzu indirerek de konuyla ilgili bilginizi arttırabilirsiniz. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddeti engellemek amacıyla düzenlenen bu kampanyanın medya ortağı Milliyet.

Geçen seneki kampanyada kadınlar sitedeki interaktif bir Türkiye haritası üzerinde yaşadıkları kentte güvende hissetmedikleri noktalara birer ateşböceği bırakmaya davet edilmişti. Pek çok belediye sonuçları kullanarak ateşböceklerinin yoğun olduğu noktalarda iyileştirme çalışmaları yapmıştı. Kampanya, 2020 Effie Ödülleri'nde Gümüş Effie ödülüne layık görülmüştü.