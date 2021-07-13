Ekranın yeni ikilisi

Dizinin sevgi dolu çifti Nergis ve Aslan'ı canlandıran ikilinin eğlenceli maceraları ekran başındakilere kahkaha tufanı yaşatıyor. Birbirlerine düşkünlüklerinin yanı sıra biricik yeğenleri Ada'yı koruyup kollamayı görev edinen ikili, Ada'nın da kendileri gibi mutlu bir evlilik yapması için büyük çaba sarf ediyor. Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği "Baht Oyunu"nda başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.