Ekranında Parmak İzi Okuyucu Bulunan Oppo Rx17 Neo
33 dakika önce
Ekranda parmak izi okuyucusu bulunan OPPO RX17 NEO 'ya bakıyoruz.
Ekranda parmak izi okuyucusu bulunan OPPO RX17 NEO 'ya bakıyoruz. Özellikle kırmızı rengi ile çok dikkat çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:20 Kaynak: Youtube
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