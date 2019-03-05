Son Dakika Haberleri: Ekranında Parmak İzi Okuyucu Bulunan Oppo Rx17 Neo

Ekranında Parmak İzi Okuyucu Bulunan Oppo Rx17 Neo

33 dakika önce

Ekranda parmak izi okuyucusu bulunan OPPO RX17 NEO 'ya bakıyoruz.

Ekranda parmak izi okuyucusu bulunan OPPO RX17 NEO 'ya bakıyoruz. Özellikle kırmızı rengi ile çok dikkat çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:20 Kaynak: Youtube

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