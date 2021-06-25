Ekranlara geri dönüyor

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Pandemi nedeniyle uzun bir süre uzak kaldığı setlere 'Kalp Yarası' adlı diziyle dönüş yapan oyuncu Şenay Gürler, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı

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