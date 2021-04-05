Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında - Son Dakika

Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında

05.04.2021 11:05
Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında, System.String[]

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınlanan bildire imzası olan emekli tümamiral Cem Gürdeniz'in milli güvenliği ilgilendiren güncel konularda ulusal haber kanallarının başvurduğu bir isimdi. Bu sabah gözaltına alınan Gürdeniz, daha önce A Haber başta olmak üzere birçok kanala konuk olmuş ve farklı konularda görüş belirtmişti.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne hakkında son dönemde yaşanan tartışmalara yönelik 104 emekli amiralin yayımladığı bildiri, darbe ve vesayet tartışmalarını doğurdu.

10 AMİRAL GÖZALTINA ALINDI

Siyasilerin tepkisini çeken bildiri hakkında dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu sabah ise hakkında gözaltına kararı verilen 14 kişiden 10'u gözaltına alındı. 4 amiral ise yaş haddi sebebiyle ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.

TELEVİZYON PROGRAMLARINA KATILMIŞ

Öte yandan bu sabah gözaltına alınan isimler arasında bulunan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ismi dikkat çekti. Gürdeniz'in; A Haber ve CNN Türk gibi televizyon kanallarındaki programlara konuk olarak katıldığı ve buralarda Doğu Akdeniz, Ege'deki Türk-Yunan gerginliği ve milli güvenliği ilgilendiren konulardaki görüşlerini aktardığı ortaya çıktı.

Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında

Montro Sözleşmesi, Cem Gürdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında - Son Dakika


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