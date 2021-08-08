Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı

Türk televizyonunun parlayan yıldızlarından biri de Tarık Tarcan'dı. Ekranlarda olduğu dönem özellikle genç kızların sevgilisi haline gelen Tarcan, ani bir kararla İstanbul'u terk edip Antalya'ya yerleşti. Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

"HİÇBİR ZAMAN UYUM SAĞLAYAMADIM"

Mesleğinin zirvesindeyken her şeyden eline eteğini çeken ünlü oyuncu erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlar yapan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. 63 yaşındaki ünlü oyuncu yıllara meydan okurken saçlarının beyazlamasıyla ilgiliyse "Beyazların her birinde yaşanmışlıkların anıları gizli" ifadelerini kullanıyor.

İşte ünlü oyuncu Tarık Tarcan'ın son hali: