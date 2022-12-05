Ekranlara geri dönüyor! Ece Üner'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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Ekranlara geri dönüyor! Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

05.12.2022 20:56
Ekranlara geri dönüyor! Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

Ekranların tanınan isimlerinden gazeteci Ece Üner'in yeni adresi belli oldu. Show Tv'den ayrıldıktan sonra kısa bir süre Kanal D'de çalışan Ece Üner, yılbaşından itibaren tv100'de ana haberleri sunacak.

Gazeteci ve sunucu Ece Üner'in yeni adresi belli oldu. Ekranlara yeniden dönen Ece Üner, tv100'le el sıkıştı. Üner'in 9 Ocak 2023 tarihinden itibaren tv100'de Ana Haber bültenini sunacağı belirtildi.

TV100'LE ANLAŞTI

Twitter hesabından açıklama yapan Üner, "Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren tv100 Ana haber'de kavuşmak üzere" dedi.

ECE ÜNER KİMDİR?

1981'de İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner ve Ayşe Meral Üner'in kızıdır. Koç Özel Lisesini bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu dönem birincisi olarak bitirdi. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı. 3,5 yıl görev yaptığı Show TV Ana Haber'den 26 Haziran 2021 tarihinde istifa etti. Program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı.[3] Kısa bir süre sonra 9 Ağustos 2021 tarihinde Ece Üner ile Susma adlı kriminal programı sunmaya başladı. Program 17 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 95. bolümü ile sona erdi.

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