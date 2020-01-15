Ekranların yeni dizisi Zemheri, ilk bölümüyle Twitter'da trend oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ekranların yeni dizisi Zemheri, ilk bölümüyle Twitter'da trend oldu - Son Dakika Magazin

Ekranların yeni dizisi Zemheri, ilk bölümüyle Twitter'da trend oldu

19 dakika önce

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Zemheri dizisi, Show TV ekranlarında yayın hayatına merhaba dedi. Yayınlandığı saatlerde sosyal medyada gündem olan dizi için "Zemheri" etiketi altında binlerce paylaşım yapıldı.

Ay yapım imzalı, başrollerinde Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Zemheri dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Fakir bir kızın hayatta ve ayakta kalma mücadelesini anlatan dizinin tanıtımları sonrasında neler olacağı merak ediliyordu. Dizi, tanıtımlar sonrası sosyal medyada da büyük ses getirdi.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Zemheri, yayınlandığı saatlerde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da trend topic listesine girerken, binlerce sosyal medya kullanıcısı "Zemheri" etiketi ile paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

ZEMHERİ'NİN 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze'nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak'a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze'nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.

Fakat hayat yine bildiği gibi yazar hikâyeyi, bir kördüğüm noktasında denk getirir herkesi. Firuze babasının suçsuzluğunu ispatlamak her şeyini ortaya koyduğu anda beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kalır. Kalbini kıran adamı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan'ın yanında bulur.

ZEMHERİ OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Ayşin Turan (Firuze), Alperen Duymaz (Ayaz), Caner Cindoruk (Ertan), Hazal Filiz Küçükköse (Berrak), Emir Çubukçu (Faruk), Nihal Koldaş (Safiye), Müfit Kayacan (Yaşar), Lila Gürmen (İclal), Şebnem Dönmez (Mehveş), Zerrin Tekindor (Aliye)

İşte Show TV ekranlarının yeni dizisi Zemheri'nin ilk bölümünden kareler:

Ekranların yeni dizisi Zemheri, ilk bölümüyle Twitter'da trend oldu
Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Twitter, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:44 
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