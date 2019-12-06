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Ekrem Barışık belediyeden uğurlandı

6 saat önce

Bursa'da 1982-1989 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ekrem Barışık için tarihi belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Ekrem Barışık belediyeden uğurlandı, System.String[]

Bursa'da 1982-1989 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ekrem Barışık için tarihi belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendi.


Bursa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını elinde bulunduran Ekrem Barışık (87) için ilk tören belediye önünde düzenlendi. Emekli Albay olan Barışık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınırken, törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi eski başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokrat ve çalışanları ile Barışık'ın ailesi katıldı.


Törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın üzüntülü ve acılı bir gün yaşadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya 7 yıl boyunca hizmet eden Barışık'ın 1 gün bile o hizmet heyecanını kaybetmediğine şahit olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde hizmet eden Ekrem Barışık'ın belediye başkanı olarak da önemli hizmetlere imza attığını kaydeden Alinur Aktaş, "Başkanımız Belediye Konservatuarı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi. Kardeş şehircilik ilişkilerini geliştirdi. Şehir tarihi dokusunun korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar, uluslararası ilişkiler ve sosyal-kültürel faaliyetleri ile Avrupa Şeref Bayrağı'nın alınmasını sağlarken, Bursa "Avrupa Şehri" unvanının kazanılmasına da zemin hazırladı. Yine ODTÜ'ye Kent İçi Ulaşım Master Planı'nı hazırlatarak Bursa'nın gündemine hafif raylı sistemini getirdi. 1995-1998 yılları arasında da Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.


Barışık'ın cenazesi ikindi vakti Mihraplı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler aile mezarlığında toprağa verilecek. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
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