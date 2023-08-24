Gazeteci istedi, ünlü profesör depremin merkez üssünü değiştirdi! Akıllara ise Olacak O Kadar'ın bu skeci geldi - Son Dakika

Gazeteci istedi, ünlü profesör depremin merkez üssünü değiştirdi! Akıllara ise Olacak O Kadar'ın bu skeci geldi

Son Güncelleme: 24.08.2023 09:49

Gazeteci Mehmet Özışık'ın YouTube kanalına konuk olan Ekrem Çalkılıç, yıllar önce bir profesörün İstanbul'da beklenen depremin merkez üssünün değiştirmesini istediğinde, profesörün depremin merkezini iki dakika içerisinde değiştirdiğini itiraf etti.. Çalkılıç'ın bu itirafı, Levent Kırca'nın Olacak O Kadar programında yer alan bir deprem skeciyle benzerlik göstermesi herkesi şaşırttı.

Gazeteci Mehmet Özışık'ın YouTube kanalına konuk olan medyanın tanınmış ismi Ekrem Çalkılıç'ın, yıllar öncesine ait bulunduğu itiraf deprem profesörlerine bakış açısı değiştirecek cinsten. Çalkılıç'ın itirafı Levent Kırca'nın Olacak O Kadar programında deprem skecini akıllara getirdi.

"MARMARA AÇIKLARI OLSUN MU?"

Ekrem Çalkılıç, 17 Ağustos depreminden yıllar sonra görüşlerine başvurduğu deprem profesörünü çalışmış olduğu kanalına konuk ettiğini ve ardından neler yaşandığını anlattı. Ünlü profesöre İstanbul'da beklenen depremin merkez üssünün neresi olacağını soran Ekrem Çalkılıç, profesörün "Armutlu açıklarında olacak" sözü üzerine "Orada şuanda yayın yaptığınız kanalın satışa sunulacak konutları var. Bu açıklamanız hem kanalı hem de beni zor durumda bırakır. Onun için depremin merkez üssü burası olmamalı, başka bir yer gösterin" sözleri üzerine ünlü profesör sakince "Olur" cevabıyla birlikte merkez üssünü değiştirerek Ekrem Çalkılıç'a "Marmara açıkları olsun mu?" diyerek stüdyoda adeta buz havası estirdi.

"DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BİR DAKİKA İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRDİ"

Bu çarpıcı konuyu yıllar sonra Mehmet Özışık'a itiraf eden Ekrem Çalkılıç, "Emin olun ben şaka olsun diye profesöre bu cümleleri sarf etmiştim. Ancak ismini açıklamak istemediğim profesör benim bu şakamı ciddiye alarak benim ricam üzerine depremin merkez üssünü bir dakika içerisinde değiştirdi" dedi.

"ÇIKARLARI UĞRUNA BİLİME İHANET EDİYORLAR"

Gazeteci Mehmet Özışık'ın profesörün ismini ısrarla sormasına rağmen Çalkılıç, bu ismi açıklamaktan kaçınırken "Çok ünlü bir profesörümüz ve şuan da halen gündemde olan bir isim. Aslına bakarsanız bu ismin önemi yok. Önemli olan, ekranlara çıkan profesör ünvanlı insanların zaman zaman çıkarlar uğruna bilime ihanet ettiklerini gördüm o gün. Bunun bendeki adı hem şaklabanlıktır hem de halkı kandırmaktır" dedi.

OLACAK O KADAR'DA DA AYNI KONU İŞLENMİŞ

Levent Kırca'nın halkın sorunlarını anlatan bir eleştirel güldürü programı olan Olacak O Kadar programında deprem skecinde de, 17 Ağustos depremi sonrası televizyon kanalına konuk olan yetkilinin fay hattının dış mihrakların oyunu olduğunu ve yerinin değiştirildiğini dile getiriyor. Çalkılıç'ın bu itirafı Kırca'nın deprem skecine benzerliği izleyenleri bir hayli şaşırttı.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Medya

17 Ağustos 1999 Depremi, Olacak O Kadar, Levent Kırca, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Medya Gazeteci istedi, ünlü profesör depremin merkez üssünü değiştirdi! Akıllara ise Olacak O Kadar'ın bu skeci geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci istedi, ünlü profesör depremin merkez üssünü değiştirdi! Akıllara ise Olacak O Kadar'ın bu skeci geldi - Son Dakika
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