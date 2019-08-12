Ekrem Çelebi'den Ağrılı Şehit Ailesine Ziyaret
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Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın Tutak İlçesi'nde Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesini ziyaret etti.
Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın Tutak İlçesi'nde Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesini ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
Bayram ziyaretleri çerçevesinde Ağrı merkez ve ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Ekrem Çelebi, Ağrı merkezde muhtarları ve vatandaşları evlerinde ziyaret ettikten sonra ilçe ziyaretlerine başladı. Tutak İlçesi Aşağıköşk köyünde Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesini ziyaret eden Çelebi, Kurban Bayramı'nda ailenin acılarını paylaştı. Tüm şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Çelebi "Kurban Bayramı'nı halkımız ile birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Bayram süresinse bir çok eve misafir olmaya çalışacağız. Bu sürede şehit ve gazi yakınlarını da ziyaret edeceğiz. Tüm halkımızın bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı. - AĞRI
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