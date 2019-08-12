Son Dakika Haberleri: Ekrem Çelebi'den Ağrılı Şehit Ailesine Ziyaret
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Ekrem Çelebi'den Ağrılı Şehit Ailesine Ziyaret

59 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın Tutak İlçesi'nde Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesini ziyaret etti.

Ekrem Çelebi'den Ağrılı Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın Tutak İlçesi'nde Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesini ziyaret etti.

Bayram ziyaretleri çerçevesinde Ağrı merkez ve ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Ekrem Çelebi, Ağrı merkezde muhtarları ve vatandaşları evlerinde ziyaret ettikten sonra ilçe ziyaretlerine başladı. Tutak İlçesi Aşağıköşk köyünde Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesini ziyaret eden Çelebi, Kurban Bayramı'nda ailenin acılarını paylaştı. Tüm şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Çelebi "Kurban Bayramı'nı halkımız ile birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Bayram süresinse bir çok eve misafir olmaya çalışacağız. Bu sürede şehit ve gazi yakınlarını da ziyaret edeceğiz. Tüm halkımızın bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı. - AĞRI
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
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