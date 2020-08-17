Ekrem Ekşioğlu resmen açıkladı Fenerbahçe altyapısında görev alacağını açıkladı

Ekrem Ekşioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün benim için bir milad. İçinden geldiğim çok sevdiğim yeşil sahalara Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe Çatısı altında yeni nesilleri, geleceğin karakterli ve donanımlı futbolcularını yetiştirmek üzere geri dönüyorum. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz başta olmak üzere bana güvenen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Kalpler Beraber" ifadelerini kullandı.