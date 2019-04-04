Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu: "11 İlçedeki Sayımlar Tamamlandı"

Ekrem İmamoğlu: "11 İlçedeki Sayımlar Tamamlandı"

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada 11 ilçede sayımın tamamlandığını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu:
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada 11 ilçede sayımın tamamlandığını kaydetti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu itirazlar sonucu ilçe seçim kurullarında yapılan sayımlara ilişkin açıklama yaptı.

Şuana kadar 11 ilçede yeninden sayımın tamamlandığını kaydeden İmamoğlu, "Aradaki fark 19 bin 552. Yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığından buraya indi. Bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yaptığı simülasyona göre artı eksi değerlere göre günün sonuna 18 bin ila 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak. Geçersiz oyların sayılmasının bizi götüreceği sonuç budur" diye konuştu.

Anıtkabir'e yönelik ziyareti ne ilişkin eleştirileri değerlendiren İmamoğlu, "Sanki yanlış bir iş yapmışım gibi bunu kamuoyunun önünde tartıştırmaya çalışıyorlar. Fırsatım olsa senenin 365 günü Anıtkabir'e giderim. Dua ederim, minnet duygularımı dile getiririm, gitmeden de ederim. Onun silah arkadaşı olan dedemi anarım. Açıklama yaparken sağa sola giderek imza atıyor diyenlere duyuyorum, Anıtkabir'e gitmek sağa sola gitmek değildir. Memlekete özendir, birliğine, dirliğine olan saygıdır. İlk yapmam gereken şeyi yaptım, Anıtkabir'e ziyaret ettim. Ziyaretimin sonrasındaki yazdığım metin, bence beni eleştirenler tarafından okunması gereken güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:59 Kaynak: İHA

İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak Son Dakika! Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur 2019 UEFA Süper Kupa Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Son dakika... Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:30:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu: "11 İlçedeki Sayımlar Tamamlandı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]