Ekrem İmamoğlu: "11 İlçedeki Sayımlar Tamamlandı"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada 11 ilçede sayımın tamamlandığını kaydetti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada 11 ilçede sayımın tamamlandığını kaydetti.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu itirazlar sonucu ilçe seçim kurullarında yapılan sayımlara ilişkin açıklama yaptı.



Şuana kadar 11 ilçede yeninden sayımın tamamlandığını kaydeden İmamoğlu, "Aradaki fark 19 bin 552. Yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığından buraya indi. Bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yaptığı simülasyona göre artı eksi değerlere göre günün sonuna 18 bin ila 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak. Geçersiz oyların sayılmasının bizi götüreceği sonuç budur" diye konuştu.



Anıtkabir'e yönelik ziyareti ne ilişkin eleştirileri değerlendiren İmamoğlu, "Sanki yanlış bir iş yapmışım gibi bunu kamuoyunun önünde tartıştırmaya çalışıyorlar. Fırsatım olsa senenin 365 günü Anıtkabir'e giderim. Dua ederim, minnet duygularımı dile getiririm, gitmeden de ederim. Onun silah arkadaşı olan dedemi anarım. Açıklama yaparken sağa sola giderek imza atıyor diyenlere duyuyorum, Anıtkabir'e gitmek sağa sola gitmek değildir. Memlekete özendir, birliğine, dirliğine olan saygıdır. İlk yapmam gereken şeyi yaptım, Anıtkabir'e ziyaret ettim. Ziyaretimin sonrasındaki yazdığım metin, bence beni eleştirenler tarafından okunması gereken güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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