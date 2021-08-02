Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum - Son Dakika

Türkiye'nin 6 gündür mücadele ettiği orman yangınları altı ilde devam ediyor. Son altı günde 32 ilde 137 yangın kontrol altına alınırken; Adana, Antalya, Muğla, İzmir, Isparta ve Denizli'deki toplam 13 yangında alevleri söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

265 İTFAİYE ERİ GÖREV DEĞİŞİMİ YAPMAK İSTEMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda itfaiye erlerinin ve bölge halkının yapmış olduğu kahramanlığa dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre 265 itfaiyeci, "Bölgeyi artık tanıdık, mücadelemiz güçlendi" diyerek, görev değişimi yapmak istemedi.

YÖRE HALKINA DA TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgeyi artık tanıdık, mücadelemiz güçlendi" diyerek görev değişimi istemeyen 265 itfaiyecimizin alınlarından öpüyorum. Sudan, yanık kremine kadar itfaiyecilerimizin her ihtiyacına yetişen yöre halkımıza da şükranlarımı sunuyorum.

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Sosyal medya hesabından gün içinde yangınlarla ilgili paylaşımlar yapmaya devam eden İmamoğlu, bir gönderisinde Milas Çökertme'deki yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerinin fotoğrafını paylaşarak "Ayağınıza taş değmesin" ifadesini kullandı.