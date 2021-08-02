Üye Girişi
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum

02.08.2021 22:22

Türkiye'nin 6 farklı ilinde toplam 13 yangınla mücadele sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti. Bölgeyi artık tanıdıkları için görev değişimi yapmak istemeyen itfaiye erlerinin kahramanlığına dikkat çeken İmamoğlu, yardımlarından dolayı bölge halkına da teşekkür etti.

Türkiye'nin 6 gündür mücadele ettiği orman yangınları altı ilde devam ediyor. Son altı günde 32 ilde 137 yangın kontrol altına alınırken; Adana, Antalya, Muğla, İzmir, Isparta ve Denizli'deki toplam 13 yangında alevleri söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

265 İTFAİYE ERİ GÖREV DEĞİŞİMİ YAPMAK İSTEMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda itfaiye erlerinin ve bölge halkının yapmış olduğu kahramanlığa dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre 265 itfaiyeci, "Bölgeyi artık tanıdık, mücadelemiz güçlendi" diyerek, görev değişimi yapmak istemedi.

YÖRE HALKINA DA TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgeyi artık tanıdık, mücadelemiz güçlendi" diyerek görev değişimi istemeyen 265 itfaiyecimizin alınlarından öpüyorum. Sudan, yanık kremine kadar itfaiyecilerimizin her ihtiyacına yetişen yöre halkımıza da şükranlarımı sunuyorum.

Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Sosyal medya hesabından gün içinde yangınlarla ilgili paylaşımlar yapmaya devam eden İmamoğlu, bir gönderisinde Milas Çökertme'deki yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerinin fotoğrafını paylaşarak "Ayağınıza taş değmesin" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum

Ekrem İmamoğlu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gigi Becali'den olay Morutan yorumu: Onun için 3 milyon euro bile ödemem 22:09 Gigi Becali'den olay Morutan yorumu: Onun için 3 milyon euro bile ödemem İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı 21:53 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi 21:20 Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi
Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler 21:03 Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler Antalya'da 3 turistin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı 20:25 Antalya'da 3 turistin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı 19:43 Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı
Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı 18:42 Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem 18:11 Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Kiraladığım evdeki ilk gece arkamı döner dönmez tacize uğradım Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Kiraladığım evdeki ilk gece arkamı döner dönmez tacize uğradım         
22:11
Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak         
22:00
Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı! Sanki olacakları görmüş Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı! Sanki olacakları görmüş         
21:41
Ankara Nallıhan Kuş Cenneti'nden alevler yükseliyor! Büyüyen yangına karşı hummalı müdahale Ankara Nallıhan Kuş Cenneti'nden alevler yükseliyor! Büyüyen yangına karşı hummalı müdahale         
21:15
Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar         
20:53
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi         
19:45
Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu         
19:28
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı         
18:34
Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından         
17:47
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü         
15:44
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü         
15:42
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu         
15:01
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 22:57:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement