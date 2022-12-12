Ekrem İmamoğlu, 3. Kent Lokantası'nı Sultanbeyli'de Açtı: "Kent Lokantası Sayısını 9'a Çıkarmayı Planlıyoruz" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, 3. Kent Lokantası'nı Sultanbeyli'de Açtı: "Kent Lokantası Sayısını 9'a Çıkarmayı Planlıyoruz"

12.12.2022 15:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üçüncü Kent Lokantası’nı Sultanbeyli’de açtı. İlk yemek servisini kendisi yapan İmamoğlu, daha önce açtıkları Fatih Çapa ve Bağcılar Kent Lokantalarından şimdiye kadar 170 bin vatandaşın faydalandığını söyledi. Kent Lokantası sayısını dokuza çıkarmayı planladıklarını belirten İmamoğlu, “Ama ihtiyaç olması halinde, daha fazla ne yapabiliriz diye de bakacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üçüncü Kent Lokantası'nı Sultanbeyli'de açtı. İlk yemek servisini kendisi yapan İmamoğlu, daha önce açtıkları Fatih Çapa ve Bağcılar Kent Lokantalarından şimdiye kadar 170 bin vatandaşın faydalandığını söyledi. Kent Lokantası sayısını dokuza çıkarmayı planladıklarını belirten İmamoğlu, "Ama ihtiyaç olması halinde, daha fazla ne yapabiliriz diye de bakacağız" dedi.

İBB, öğrencilere ve dar gelirli yurttaşlara yönelik faaliyet gösteren Kent Lokantası'nı, Fatih Çapa ve Bağcılar'dan sonra Sultanbeyli'ye taşıdı. İBB'nin üçüncü Kent Lokantası, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi'nde bugün hizmete girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışına katıldığı lokantada çorba, orman kebabı, makarna, salata, su ve ekmekten oluşan menünün ilk servisini de elleriyle yaptı. Yemek dağıtımının ardından kendi tabldotunu alarak öğrenciler ve vatandaşlarla öğle yemeği yiyen İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de yemek masasında yaptı.

Şimdiye kadar üç Kent Lokantası açtıklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLERİN ÇOK İHTİYACI OLDUĞUNU GÖRÜYORUM: Üç Kent Lokantası açtık, altısı da yolda. Hazırlıkları sürüyor. Yerler tutuldu. Şu ana kadar iki noktada (Fatih Çapa ve Bağcılar) 170 bin insan faydalandı. Bu önemli bir sayı. Neticede belli bir sabit fiyatla insanlarımıza bunu sunuyoruz. Bunu da gerçekten ciddi bir fedakarlıkla yapıyoruz. Ama bu bir ihtiyaç. Özellikle öğrencilerin çok ihtiyacı olduğunu görüyorum, duyuyorum. Buna da katkı sunmak bizi oldukça mutlu ediyor.

FEDAKARLIK, BİZİM GİBİ DEVLET KURUMLARINA DÜŞÜYOR: Türkiye'de önemli bir geçim sorunu var. Bunun özellikle gençleri çok etkilediğini bildiğim için, bu konudaki temel fedakarlık, bizim gibi devletimizin önemli kurumlarına düşüyor. Biz de bu noktada gereken bütün cesaret ve kararlar alıp yol yürüyoruz Kent Lokantası'nda. Her gün hemen hemen kapasitesi neyse gelen yemek orada bitiyor. Hatta normal açılış saatleri arasında erkenden bitiyor. Bu da aslında insanlarımızın böyle bir alana ne kadar ihtiyaç duyduğunun gerçeğini gösteren bir durum. Toplam dokuz Kent Lokantası açmayı planlıyoruz. Ama ihtiyaç olması halinde, daha fazla ne yapabiliriz diye de bakacağız. Tabii bir sınırı yok, bir kısıtı yok. Öğrenci geliyor da emekli gelmiyor; öyle bir şey yok. Emekli de geliyor, çalışan işçi de. Ama bizim hedef kitlemiz, birinci sırada öğrenciler. İkinci sırada da işçi kesimimize, özellikle belli yerlerde geliri çok olmayan işçilerimize böyle bir fırsat sunmaya gayret ediyoruz.

TAM BURSLU ÖĞRENCİ ALEYNA AKAY'DAN İMAMOĞLU'NA: HAFTALIK 280 TL ÖĞLE YEMEĞİ MASRAFIMIZ VAR

İmamoğlu'yla aynı masayı paylaşan Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Aleyna Akay da yaşadıklarını, "Tam burslu okumama rağmen, günlük 70 lira bizim yemek masrafımız var. Kantinler bunun aşağısında bir fiyat vermiyor. O yüzden gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şey. Haftada 4 gün okula gidiyorum. Öğle yemeği yemek mecburiyet. 70 liradan haftalık 280 lira oluyor" sözleriyle dile getirdi.

Öğrenci Akay'ın sözlerinin ardından İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Haklısın ve gençlerin bunun sıkıntısını çekmemesi lazım. Ama dediğim gibi, sayısını artırmayı da istiyoruz. Bir de öğrenci için örneğin böyle bir menü, güzel bir menü. Ekmeğiyle, suyuyla beraber besleyici. Zaten ona çok dikkat ediyoruz. Güvenilir, kendi hakim olduğumuz mutfaklarımızda bunları hazırlıyoruz. Mümkün olduğu kadar da ücretini koruyup, insanlarımıza bu katkıyı, bu zor zamanlarda vermek istiyoruz. İnsanlarımızın tamamının zenginleşmesini istiyoruz. O zaman başka şeyler satarız burada. Buraları kapatmayız. Ona göre başka şeyler hazırlarız. Amacımız, o aradaki uçurumları büyütmek değil, azaltmak ve eşitsizlikleri mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmak. Temel yolculuğumuz bu."

KENT LOKANTASI'NDA SADECE KADINLAR ÇALIŞIYOR

Sadece kadınların istihdam edildiği Kent Lokantalarının menüleri, İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında deneyimli aşçılarca özenle hazırlanıyor. Sultanbeyli Kent Lokantası, 10 kişilik kadrosuyla aynı anda 80 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip. Kent Lokantalarında 4 çeşit yemek 29 TL, meşrubat 5,5 TL, tatlı 7 TL, su da 1 TL'den satılıyor.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, 3. Kent Lokantası'nı Sultanbeyli'de Açtı: 'Kent Lokantası Sayısını 9'a Çıkarmayı Planlıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, 3. Kent Lokantası'nı Sultanbeyli'de Açtı: "Kent Lokantası Sayısını 9'a Çıkarmayı Planlıyoruz" - Son Dakika
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