Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu 30 Ekim'de Strasbourg'da konuşacak: Avrupa Konseyi'nde gözlem raporu tartışılacak
Son Dakika Dünya Ekrem İmamoğlu 30 Ekim'de Strasbourg'da konuşacak: Avrupa Konseyi'nde gözlem raporu tartışılacak

Ekrem İmamoğlu 30 Ekim'de Strasbourg'da konuşacak: Avrupa Konseyi'nde gözlem raporu tartışılacak

1 saat önce

İnsan hakları ihlallerini denetlemekle sorumlu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye'de 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimler ile ilgili gözlem raporunu tartışacak.

Ekrem İmamoğlu 30 Ekim'de Strasbourg'da konuşacak: Avrupa Konseyi'nde gözlem raporu tartışılacak, System.String[]

İnsan hakları ihlallerini denetlemekle sorumlu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, önümüzdeki hafta Türkiye'de 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimler ile ilgili gözlem raporunu tartışacak.


Avrupa Konseyi, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun durumunu da ele alınacak.

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Avrupa Konseyi, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:28 
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