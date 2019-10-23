Ekrem İmamoğlu 30 Ekim'de Strasbourg'da konuşacak: Avrupa Konseyi'nde gözlem raporu tartışılacak
1 saat önce
İnsan hakları ihlallerini denetlemekle sorumlu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye'de 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimler ile ilgili gözlem raporunu tartışacak.
İnsan hakları ihlallerini denetlemekle sorumlu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, önümüzdeki hafta Türkiye'de 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimler ile ilgili gözlem raporunu tartışacak.
Avrupa Konseyi, 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun durumunu da ele alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:28
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