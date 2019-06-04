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Ekrem İmamoğlu ailesiyle bayram kahvaltısı yaptı

35 dakika önce

- Ekrem İmamoğlu'nun ağaçtan kiraz toplaması Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması Ekrem İmamoğlu ailesiyle bayram kahvaltısı yaptı -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, baba evinde bayram kahvaltısı yaptı -Bahçedeki kiraz ağacına tırmanan İmamoğlu, elleriyle kiraz...

- Ekrem İmamoğlu'nun ağaçtan kiraz toplaması
Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması Ekrem İmamoğlu ailesiyle bayram kahvaltısı yaptı
- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, baba evinde bayram kahvaltısı yaptı
-Bahçedeki kiraz ağacına tırmanan İmamoğlu, elleriyle kiraz topladı
İSTANBUL(AA)- CHP istanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, babasının Beylikdüzü'ndeki evinde ailesiyle birlikte bayram kahvaltısı yaptı.
İmamoğlu daha sonra bahçedeki ağaçlarından birine tırmanarak kiraz topladı. Kahvaltı sofrasında da bayram mesajını yineleyen İmamoğlu, sonrasında Trabzon'daki programına katılmak üzere İstanbul'dan ayrıldı.
Ekrem İmamoğlu ailesiyle bayram kahvaltısı yaptı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:12 Kaynak: AA
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
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