Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti
41 dakika önce
Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere Ankara'ya gitti.
Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere Ankara'ya gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:43
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