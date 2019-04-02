Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti

Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti

41 dakika önce

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere Ankara'ya gitti.

Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti, System.String[]
Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere Ankara'ya gitti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:43 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Ankara, Ekonomi
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