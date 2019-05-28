Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de konuştu
Son Dakika Güncel Haber

Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de konuştu

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin ne nimeti varsa yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak için göreve geliyorum.

Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de konuştu, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin ne nimeti varsa yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak için göreve geliyorum. Bizim yandaşımız olmayacak, bizim milletimiz olacak" dedi.


 

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de  esnaf ziyaretleri yaptı. Seçim otobüsüne binerek vatandaşları selamlayan İmamoğlu, KİPTAS AVM içinde bulunan AK Parti'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. İmamoğlu  öğleden sonra da Hadımköy'de bir fabrikaya giderek, bir süre işçilerin sorunlarını dinledi.  Burada yaptığı konuşmada İmamoğlu, "Çok net ifade ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon insanın bir kurumu, bir avuç insanın değil. Sizlere söz veriyorum. Bu şehrin ne nimeti varsa yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak için göreve geliyorum. Bizim yandaşımız olmayacak, bizim milletimiz olacak. Bu anlayışın bitmesi lazım. Kapsayıcı, milleti çatıştırmayan ve millet olduğunu hissettiren bir tavırla göreve geliyoruz" dedi. Ardından Taşoluk pazarına giden Ekrem İmamoğlu, esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Pazarda çocuklara  bayram şekeri alan İmamoğlu, seçim otobüsüyle  kanaat önderleri ile buluşmak üzere Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne geçti. Kanaat önderleri ile toplantı basına kapalı olarak devam etti.


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:52 Kaynak: DHA
Arnavutköy, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]