Ekrem İmamoğlu Bayrampaşa'da - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27'nci ilçe belediyesi ziyaretini Bayrampaşa'ya yaptı. Başkan Atila Aydıner tarafından belediye binası girişinde karşılanan İmamoğlu, Aydıner'in İstanbul'un en deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerine Bayrampaşa ile devam etti. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından, belediye binası girişinde karşılanan İmamoğlu, Aydıner'in İstanbul'un en deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Bayrampaşa'da iş birliği yapacağımız hangi konular var, hızlı hareket etmemiz gereken hususlar neler? Bu kapsamda uyumlu bir çalışmayı hedefliyoruz. Başkanımız, öngördüğü, geçmişten bugüne var olan işleri ve bundan sonraki hedeflerinde işbirliği açısından İBB gündeminde olması gereken konuları bize aktardı" dedi.

"BAYRAMPAŞA ÖZEL BİR İLÇE"

İmamoğlu'na ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aydıner, "İstanbul'un ilçeleri arasında Bayrampaşa'nın özel bir yeri var. Özellikle demografik yapımızla Rumelili hemşehrilerimizin ağırlıklı olduğu bir ilçe. Hem Anadolu hem de Rumeli kültürünün bir arada olduğu nadide ilçelerden bir tanesiyiz. Buradaki projelerimiz çok fazla önem arz ediyor. Ortak arzumuz projelerin bir an önce tamamlanması. O nedenle, bugünkü ziyaretiniz bu açıdan da bizim için çok anlamlı" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda İmamoğlu ve Aydıner birbirlerine hediye takdim etti. Daha sonra İmamoğlu ve Aydıner, ekipleriyle birlikte ilçeyi gezdi ve incelemelerde bulundu.

(İHA)