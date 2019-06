Ekrem İmamoğlu: "Beni kutlayan sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibime teşekkür ediyorum"

Gayri resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada, "Ben milletimize ve demokrasi inancına inanıyorum. Beni kutlayan sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibimize teşekkür ediyorum" dedi.



Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Seçim Koordinasyon Merkezinden ayrılarak Beylikdüzü'ne geçti. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'yla birlikte ilçedeki Cumhuriyet Meydanına gelerek, seçim otobüsünün üzerinden kutlama yapan vatandaşlara hitap etti.



"Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor, herkesi kucaklamaya geldik"



Seçim otobüsünün üzerinde konuşan kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Barışmaya, uzlaşmaya, konuşmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik. Sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana ki, sevgi kazandı. Benim insanımı ben çok seviyorum, yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok, etnik kökeni yok, insan var insan. Biz insana saygıyla inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, gençleri için, bu şehrin vicdanı kadınları için, beyefendileri için, kısacası herkes için geldik. Yıkın bütün ön yargıları, zihninizdeki ön yargıları yıkın. Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için, insanlara sevgiyi, bu topraklarda derinliği hatırlatmaya geldik. Biz Mevlana'yı, Yunus Emre'yi Hacı Bektaşı Veli'yi hatırlatmaya geldik. Biz bu şehirde herkesin inancına saygı duyan, bu ülkenin, şehrin gelişmesi için aklı, bilimi tercih eden Alevi'si, Sünni'si yok herkesi kucaklamaya geldik" dedi.



"Ben bir projeyim, ben Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk Cumhuriyetinin bir projesiyim"



İstanbul'da gelecek inşa edeceklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok, biz bu şehirde Rum'u, Ermeni'si, Suryani'si, Yahudi'si herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum, geleceği inşa edeceğiz. Biz bu şehirde maneviyatını bilen, sahip çıkan, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan, ama yanı sıra her yerde tam bağımsız Türkiye diyen, biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz, ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız. İstanbullular, hepinize hepinizin huzurunda İstanbullu hemşehrilerime şunu söyleyeceğim, ben bu şehrin insanlarının yurdumun, güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum, ben bir projeyim, ben Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk Cumhuriyetinin bir projesiyim. Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Benim bu şehirde hepinize söz veriyorum, çocukların gençlerin Ekrem Ağabeyi olmaya geliyorum. Çok güzel işler başaracağız, bu şehirde bugün demokrasi tamir ettiniz, yaşa İstanbul. O bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Artık gülelim" diye konuştu.



"İstanbul için çok çalışacağız, hepinize söz veriyorum"



Layık olmak için çok çalışacaklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren Ekrem İmamoğlu, "Size layık olmak için çok çalışacağız. Ben bütün İstanbul huzurunda, oğullarıma, ben İstanbul'un gençlerini evlatlarım kabul ediyorum. Her şey çok güzel olacak diyen Berkay'a, ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken, yine yanımda olacağını bildiğimi aileme, anneme, babama, kardeşime hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Benim ailem, benim nefes almamı sağlayacak. Benim ailem bana güç katacak, ama sizin huzurunuzda söz veriyorum. Benim ailem siyasette ben koşarken, sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır, hizmet edeceğiz. Her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok işimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız, hepinize söz veriyorum" şeklinde konuştu.



"Beni kutlayan sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibime teşekkür ediyorum"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın tebriklerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız, bundan sonrada bırakmayın. İstanbul'da seferberlik başlatacağız, İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Şimdiden yol arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Herkes selam söyleyin, herkesi kucaklayın, herkese Ekrem İmamoğlu'nun size selamı var deyin. Kimseyi dışarıda bırakmayın, ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın, artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var. Siyasette barışacağız, bu toplum özgürlüklerle buluşacak, bu toplum adaletsizlikleri tamir edecek. Ben milletimize ve demokrasi inancına inanıyorum. Beni kutlayan sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibimize teşekkür ediyorum. Toplumu kucaklaştıracağız, her şeye rağmen bunu başaracağız. Bütün komşulara, hemşehrilere, son mesajımızı hep beraber söyleyelim, her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

