Ekrem İmamoğlu, Beylik Pazarı'nı Ziyaret Etti

CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, Beylikdüzü Beylik Pazarı'nı ziyaret etti.
Pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluşan sohbet eden Ekrem İmamoğlu, daha sonra bir pazar tezgahının üzerine çıkarak, konuşma yaptı. İmamoğlu, "Ben, hepinize teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Hakkınızı helal edin. Beni çok duygulandırdınız. Göreceksiniz ben, hizmetimin her anında size layık olacağım. Allah, hepimizi korusun. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Sevginize layık olacağım. Söz
veriyorum. İlk Beylikdüzü ile buluşacağım, anlaşıldı. Birbirimizi çok özledik." dedi.
Vatandaşlarla fotoğraf da çektiren İmamoğlu, daha sonra Seyrantepe'de bulunan partisinin İstanbul 2'nci Bölge Seçim Koordiansyon Merkezi'ne geçti.
- Meriç