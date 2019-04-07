Ekrem İmamoğlu, Beylik Pazarı'nı Ziyaret Etti
42 dakika önce
Haber - Kamera Gökhan ÇELİK ? Onur MERİÇ, İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Beylik Pazarı'nı ziyaret etti.
Haber - Kamera Gökhan ÇELİK ? Onur MERİÇ, İSTANBUL DHA CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, Beylikdüzü
Beylik Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluşan sohbet eden Ekrem İmamoğlu, daha sonra bir pazar tezgahının üzerine çıkarak, konuşma yaptı. İmamoğlu, Ben, hepinize teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Hakkınızı helal edin. Beni çok duygulandırdınız. Göreceksiniz ben, hizmetimin her anında size layık olacağım. Allah, hepimizi korusun. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Sevginize layık olacağım. Söz
veriyorum. İlk Beylikdüzü ile buluşacağım, anlaşıldı. Birbirimizi çok özledik dedi. Vatandaşlarla fotoğraf da çektiren İmamoğlu, daha sonra Seyrantepe'de bulunan partisinin İstanbul 2'nci Bölge Seçim Koordiansyon Merkezi'ne geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:46 Kaynak: DHA
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