Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde cami açılışı yaptı: Siyaset bu kapıdan içeri giremez - Son Dakika

Açılış törenine CHP Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve merhum İbrahim Cevahir'in yakınları, mahalle muhtarları ve gaziler de katıldı.

Bölgenin bu camiye ihtiyacı olduğunu belirten İmamoğlu, "Burada zemin sorunu yaşanıyordu. Sıkı bir yatırımla, zeminle alakalı sorunu hep beraber giderdik. Kolay süreç icra edilmedi" dedi.

"SİYASET ŞU KAPIDAN İÇERİ GİREMEZ"

Camilerin insanları bir araya getirdiğini, birleştirdiğini, kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi anlattığını söyleyen İmamoğlu, "Buralar bizim en üst seviyede duygularımızın merkezidir. Maneviyat içerir. Siyaset şu kapıdan içeri hiç giremez. Allah esirgesin, Allah korusun. Buranın sahibi yoktur, sahibi Yüce Allah" dedi.

İLK CUMA NAMAZI KILINDI

Caminin çevresini de hızlıca düzenleyeceklerini dile getiren İmamoğlu, caminin arkasına Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adını taşıyan bir bilim sanat merkezi yapılacağını söyledi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, dualarla yapılan açılışın ardından camideki ilk cuma namazını kıldı.