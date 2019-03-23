Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Çocuklarla Buluştu

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK- İstanbul DHA)CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde düzenlenen 'Bahar Şenlikleri' etkinliğinde çocuklarla buluştu.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK- İstanbul DHA)



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde düzenlenen 'Bahar Şenlikleri' etkinliğinde çocuklarla buluştu. İmamoğlu, kendisine 'Ekrem abi' diye seslenen çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra bale gösterisini izledi. Gösteri sonrası konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, 'Çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Dünyanın en güzel şeyi çocuklarında sizi sevmesi herhalde. Hayatımda bu kadar beslendiğim bir başka sevgi olmadı. İnanılmaz bir şey. Bu kadar sıcak, içten, karşılıksız. Hatta içine bazen özledim deyip, gözyaşı bile katıyorlar ya, inanılmaz. Bu kadar bağ kurmuş olmak. Yani bazılarıyla biz mi büyüdük, onlar mı büyüdü karıştık valla birbirine. İnanılmaz keyifli. Allah'ım bütün dünyadaki çocukları korusun. Hiçbir çocuk dünyada savaşın, zulmün kıskacına tutulmasın, dünyaya tutunsun, güzel yetişsin. Çocuğun güzelliğinin, sıcaklığının, gerçekten ırkı mı olur Allah aşkına, dini mi olur' Yok yani. Çocuk. Kurban olayım" dedi.



"BU ŞEHRİN ÇOCUKLARINI EŞİTLEMEK İSTİYORUM"



Bütün çocukları eşitlemek istediğini söyleyen İmamoğlu, 'Bütün anne babalar bilir ki, çocuğun kokusu cennet kokusudur. O güzel kokuyu, bu şehrin yöneticisi olarak her zaman hissetmek istiyorum. ve gerçekten bu şehrin çocuklarını eşitlemek istiyorum. Ben bu şehrin çocuklarını, bu ülkenin geleceğine iyi hazırlansınlar istiyorum ve onun için çok büyük mücadele vereceğim. Akıllı olsunlar, çağdaş olsunlar, iyi eğitim alsınlar, iyi insan olsunlar, iyi meslek sahibi olsunlar. Başta kızlarımız hepsi okusun. Pırıl pırıl bir dünya yapacaklar, ben ona inanıyorum. İyi ki varlar. Çocuklar, bu şehrin güzel çocuklarına hep ayrı yer tutuyor, onların yürekleri, pıt pıt atan kalpleri, heyecanları hep benimle olsun inşallah. Yüreklerine sağlık. Fazla konuşamıyorum, çok seviyorum çocukları" diye konuştu.



Buradan ayrılan İmamoğlu, Bağcılar Güneşli Meydanı'nda Halkla Buluşma etkinliğine katıldı.

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